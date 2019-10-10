Нетерпеливый петербургский дворник забрался на дерево и начал прыгать на нем. Такая уборка сухой листвы впечатлила очевидцев

Свидетелями необычной технологии уборки сухих листьев стали жители Московского района и не удержались от того, чтобы запечатлеть это на видео. На кадрах рабочий сначала прыгает на ветке, а затем сбивает остатки кроны палкой. Листву внизу в это время сметает напарник.

Видеозапись опубликована в соцсетях 10 октября. Действо происходит на парковке гипермаркета «О’КЕЙ», что на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова. Пользователи «ВКонтакте» удивились действиям, предположительно, уроженца Средней Азии и в то же время выразили беспокойство за него, ведь мужчина в любой момент мог упасть с дерева.

«Фонтанка» поинтересовалась у ретейлера об инновациях в уборке листвы. Запрос направлен в пресс-службу.



