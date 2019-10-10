«Мама не разрешает»: ЗАГС Дзержинска объяснил полиции, почему у гражданина нет детей

ЗАГС Дзержинска составил ответ на запрос полиции, в котором сотрудники просят уточнить информацию, есть ли у одного из местных жителей несовершеннолетние дети, а если нет, то почему. Документ опубликовали в группе lenorman в социальной сети «ВКонтакте». 10 октября на него обратили внимание СМИ.

Наследников у мужчины не оказалось, среди возможных причин, наравне с нетрадиционной сексуальной ориентацией, импотенцией и защищенными половыми контактами, составители ответа перечислили и более необычные, в частности – «мама не разрешает». Впрочем, сотрудники ЗАГСа предположили, что, быть может, жителю Дзержинска просто не повезло: в отсутствии детей не виноват никто, просто «так исторически сложилось» и произошло «по воле Божьей».

За более точной информацией полицейским посоветовали обратиться к дзержинцу лично.



