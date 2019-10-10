После попытки украсть пиджак из «Стокманна» мужчина оказался в больнице с порезанным горлом

Врачи пытаются поднять на ноги петербуржца, который пострадал во время «общения» с охраной торгового центра в Северной столице якобы после попытки кражи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, инцидент произошел 9 октября около девяти вечера на Невском проспекте. В одном из магазинов центра была пресечена попытка кражи. По крайней мере, так прибывшему наряду полиции сообщила охрана.

38-летний мужчина, которого пыталась задержать местная служба безопасности, нанес себе рану шеи, предположительно лезвием. И был госпитализирован.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел в торговом центре «Невский» при попытке вынести из магазина пиджак стоимостью 2800 рублей.





Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего и в первую очередь того, как мужчина получил рану.