«Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам третьего квартала 2019 года

АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

По итогам третьего квартала 2019 года продажи компании «Строительный трест» достигли 10,8 млрд рублей. Таким образом, объем поступивших денежных средств в компанию за 9 месяцев текущего года вырос на 25% по сравнению с показателями 2018 года. Общая доля сделок с использованием ипотеки составила 65%.

В третьем квартале 2019 года «Строительный трест» завершил работу и ввел в эксплуатацию более 15 тыс. кв. метров. Был сдан 7 лот жилого комплекса NEWПИТЕР, строящегося в Ломоносовском районе Ленинградской области. До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса «Сосновка», 10 лот жилого комплекса NEWПИТЕР, а также вторую очередь проекта «Город мастеров» в Калининграде.

В настоящий момент в стадии строительства компании находится шесть жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде: «Сосновка», «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор» и «Город мастеров».

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/