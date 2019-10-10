Не день пешеходов: за сутки в Петербурге и области погибли трое. Сбитая девочка умерла в больнице, куда ее привезли родные

Из 479 дорожных аварий, что произошли за 9 октября в Петербурге и Ленинградской области, серьезные последствия были только в 21 случае. При этом за день ДТП унесли три жизни, и все трое погибших – пешеходы. Одна из них – маленькая девочка.

Как сообщает 10 октября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за прошедшие сутки было зафиксировано 395 ДТП. Пострадавшие были в 12 авариях. Травмы получили 9 взрослых и двое детей. Один человек погиб.

В девятом часу утра на перекрестке набережной канала Грибоедова и Гороховой улицы столкнулись два автомобиля. Как стало известно «Фонтанке», 53-летний житель Луги на автомобиле Toyota Camry, ехавший по набережной от Спасского переулка к Мучному, не уступил дорогу следовавшему по Гороховой на зеленый сигнал светофора BMW X5 под управлением 35-летнего петербуржца.





От удара «Камри» вылетела на тротуар и сбила пешехода – 56-летнего гражданина Китая. От полученных травм он скончался на месте до приезда медиков. Водители же не пострадали. Произошедшее попало на видео.

Подростки пострадали в Колпинском районе города. В четвертом часу дня на Петрозаводском шоссе двое парней 15 и 16 лет на скутерах попали в ДТП с автомобилем Chevrolet Niva: старший на Yamaha врезался в ехавшую перед ним «Ниву», а младший на Suzuki столкнулся со своим товарищем. В результате 16-летний парень получил травмы.

Авария попала на камеру видеорегистратора автомобиля, ехавшего следом за подростками. На записи, опубликованной в группе «Типичное Девяткино», видно, что ДТП произошло перед пешеходным переходом. Женщина на «Ниве» остановилась, чтобы пропустить пешехода, а парень на «Ямахе» не среагировал вовремя и врезался во внедорожник. Второй подросток, видимо, попытался затормозить, но упал, и его отнесло в «Ямаху».

В Ленобласти за прошедшую среду зафиксировали 84 ДТП, в 9 из которых были пострадавшие. Травмы получили 8 взрослых. Два человека, в том числе ребенок, погибли. Около двух часов дня в деревне Волковицы Ломоносовского района 47-летний житель Ленобласти на автомобиле Audi A6 сбил 3-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. Ребенок был в сопровождении дедушки.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, сразу после ДТП родственники девочки, не дожидаясь скорой, отвезли ее в ближайшую больницу. По данным «Фонтанки», пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга и переломом свода и основания черепа госпитализировали в больницу села Русско-Высоцкое, где она скончалась от полученных травм.

А через 10 минут в Приозерском районе Ленобласти автомобиль ВАЗ-2107 сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.

Вечером в области под колесами автомобиля пострадал еще один пешеход. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 21:30 в поселке Прибытково Гатчинского района неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил 37-летнего мужчину и скрылся.

ДТП произошло на прямом участке на 7-м километре дороги Прибытково – Никольское. По предварительным данным, пешеход неожиданно выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода. Как стало известно «Фонтанке», пострадавшего жителя Новгородской области в тяжелом состоянии госпитализировали в Гатчинскую районную больницу.

ГИБДД устанавливает личность водителя и все обстоятельства произошедшего. Очевидцев ДТП просят откликнуться, пишет «Дорожный инспектор».