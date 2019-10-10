Для «Доброты» места не нашлось. Смольный снес четыре торговых павильона

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал три торговых павильона на юге города и один на севере.

Как рассказали 10 октября в ведомстве, два из снесенных объектов – на Новоизмайловском проспекте, у дома 13, корпус 2, и на улице Костюшко, восточнее дома 13, корпус 1, — находились под управлением ООО «Доброта». Договоры компании с городом были расторгнуты, но бизнес продолжил работу — даже после того, как получил предписание освободить участки.

На улице Лёни Голикова, вблизи дома 53, литера А, чиновники снесли магазин по продаже фруктов, овощей и сухофруктов. Договор с ООО «ГлавТоргКонсалт» прекратил действие в августе текущего года. Требование добровольно освободить участок в указанный срок пользователь проигнорировал.





На всех трёх объектах отсутствовал уголок потребителя, кассовые и товарные чеки не выдавались, подчеркивают в ККИ.

Еще один торговый павильон был демонтирован на Стародеревенской улице (восточнее дома 28, лит. А, по Богатырскому проспекту). ИП Зайцева Ю. А., с которой Смольный разорвал договорные отношения еще в августе, продолжила работу.

Всем предпринимателям грозит привлечение к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства.