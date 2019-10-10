Порш на «Торфяновке» поймал табачного контрабандиста. Он унюхал десять тысяч сигарет

Гражданин Эстонии попался на российской границе с контрабандным грузом.

Как сообщает 10 октября пресс-служба Выборгской таможни, мужчина направлялся на автомобиле DACIA в сторону Финляндии, декларацию не подал. Пройти контроль на границе ему не удалось – содержимое машины привлекло внимание служебной собаки по кличке Порш. После того, как четвероногий таможенник недвусмысленно дал понять о своих подозрениях, автомобиль «просветили» с помощью инспекционно-досмотрового комплекса.

Оказалось, что в скрытых полостях транспортного средства были спрятаны 500 пачек сигарет.





За незаконное перемещение товара (часть 2 статьи 16.1 КоАП РФ) водителю грозит штраф до трехкратного размера стоимости товаров, с их конфискацией.

Сигареты - наиболее распространённый вид контрабанды на российско-финской границе, хотя случается, что таможенники находят и фаршированные сыром покрышки.