У поваров сада, где дети заболели дизентерией, «палочки» не нашли. Инфекцию принес ребенок

Работники пищеблока в детсаду №145 на набережной Обводного канала не имеют отношения к дизентерии у малышей. По информации детского уполномоченного Светланы Агапитовой, инфекцию в дошкольное учреждение принесла воспитанница.

«Учреждение было проверено специалистами Роспотребнадзора: у всех работников пищеблока взяты анализы, дизентерийной палочки ни у кого не обнаружено», – сообщили в аппарате уполномоченного 10 октября.

Вместе с тем «недвусмысленные признаки расстройства желудка» наблюдались у одного из детей в младшей группе — за несколько дней до вспышки.

«Мама забрала ребенка домой, воспитатель предупредила её о необходимости обследовать дочку. Однако спустя два дня больной ребенок вернулся в садик – мама уверяла, что со здоровьем все в порядке», – отметили помощники Агапитовой.





На сегодняшний день болеют 10 человек: воспитательница и 9 детей.

Как ранее сообщала «Фонтанка», один ребенок оказался в реанимации. В группе ввели карантин. В детсад приехал Роспотребнадзор, там нашли ряд нарушений.