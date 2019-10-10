Ярославскую горку из грязи, которую высмеял Ургант, демонтировали. Новая приедет из Петербурга

Детская горка в Юбилейном парке Ярославля приказала долго жить после того, как стала объектом насмешек в шоу «Вечерний Ургант».

Как сообщили 9 октября в мэрии города, объект был демонтирован ещё пять дней назад подрядчиком — якобы еще до эфира. Новый городок уже заказан и едет из Петербурга, подчеркнули в Дирекции парков культуры и отдыха Ярославля.

Убрать позорную горку приказал сам мэр города Владимир Волков. По его словам, на её месте появится большой детский игровой комплекс.

Напомним, Иван Ургант в эфире своего шоу посмеялся над ярославской горкой, сделанной из грязи. На представленной фотографии была изображена гора земли с извилистым жёлтым желобом.



