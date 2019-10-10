Министр безопасности Индонезии столкнулся с проблемой безопасности. Сторонник запрещенного ИГ ранил его ножом

Злоумышленник совершил нападение на министра-координатора по политическим вопросам и безопасности Индонезии. Политик в реанимации.

«Нападение произошло после того, как министр приехал на открытие здания университета в деревне Синдангаю, район Сакети <...> Мужчина попытался нанести удар Виранто вскоре после того, как последний вышел из машины», – сообщает 10 октября местное издание The Jakarta Post.

После нападения полиция поймала мужчину с инициалами С.А. и женщину, названную прессой Ф.А. По версии следствия, нападавший подвергся пропаганде запрещенной в России террористической организации ИГ.

Министра доставили в реанимацию. По непроверенной информации, в ходе нападения пострадал также начальник местной полиции.





Напомним, что «Исламское государство» действует и в Юго-Восточной Азии. Индонезия интересует боевиков, так как это самая многонаселенная мусульманская страна региона. Местные силовики регулярно проводят спецоперации против сторонников террористов, которые планируют теракты. Несколько сотен индонезийцев воевали в рядах ИГ в Сирии.