В Крыму проукраинский активист подозревается в подготовке теракта и изготовлении взрывчатки

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько. Его подозревают в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатки.

О задержании, произошедшем накануне, сообщают 10 октября «Ґрати» со ссылкой на его адвоката Назима Шехмамбетова. После Олега Приходько в управление ФСБ была доставлена его супруга Любовь, которую допрашивают в качестве свидетеля.

По данным «Ґратей», до присоединения Крыма к России Приходько возглавлял местное отделение партии «Свобода» и «трижды принимал участие в Евромайдане». В феврале у него уже проходил обыск по делу об «осквернении свастиками памятника советским летчикам». Тогда ФСБ изъяла у него «украинскую символику, флаги запрещенного в России "Правого сектора", портрет Степана Бандеры и пластиковые автоматы».



