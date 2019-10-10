На новом участке М-11 проходит Неделя безопасности

фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"

На 7-ом участке автомагистрали М-11 (с 543-го по 646-й км) с 7 по 11 октября проходит Неделя безопасности.

Неделя безопасности – это глобальный проект Vinci Highways, частью которого является компания «Магистраль двух столиц». Цель – обратить внимание и пользователей дороги, и сотрудников обслуживающих компаний на вопросы безопасности. О правилах безопасности на скоростных дорогах, особенностях вождения в зимний период и работе аварийных комиссаров рассказали представители компаний, обслуживающих дорогу, а также ГИБДД и МЧС России.

«Управление северной автомагистралью» (УСА), помимо прочего, организует работу аварийных комиссаров. На специально организованном мероприятии на площадке отдыха на 562 км аварийные комиссары показывали оборудование и рассказывали водителям, что если случилась авария, закончился бензин, сломалась техника или стало плохо, необходимо звонить по телефону *2011. Автомобили службы укомплектованы всем необходимым: профессиональной аптечкой, инструментами, огнетушителями, импульсными светодиодными дорожными знаками, фонарем для темного времени суток и другим оборудованием. При необходимости аварийный комиссар вызовет эвакуатор, аварийно-спасательные службы, сделает фото с места происшествия, поможет в составлении документов при оформлении ДТП по европротоколу, окажет первую (доврачебную) медицинскую и психологическую помощь, а также позаботится о доставке водителей и пассажиров в ближайшее безопасное место.

фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"

«Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» выполняет на М-11 комплекс задач по содержанию, уборке и ремонтным работам, ликвидирует последствия чрезвычайных обстоятельств. На площадку отдыха компания привезла коммунальную дорожную машину, которая убирает снег и обрабатывает противогололедными материалами дорожное полотно; ширина захвата снегоуборочной части машины – 7,2 м. В зимнее время увеличивается количество столкновений с обслуживающей техникой – из-за плохой видимости, гололедицы или просто по невнимательности водителей.

фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"

ГУ МЧС по Новгородской области продемонстрировали мобильный комплекс «Кирасир», с помощью которого они могут быстро добраться до места любого происшествия. «Кирасир» предназначен для доставки к месту вызова личного состава, специализированных средств и оборудования для проведения пожарно-спасательных работ — тушения локальных очагов возгорания, проведения первоочередных аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий ДТП. На трассе М-10, а также при необходимости на М-11 (в случае глухих пробок) дежурят мотобригады МЧС – мотоциклы оборудованы необходимой техникой: огнетушителем, аптечкой, пневмокусачками для разрезания и разжимания металла.

Представители ГИБДД МО МВД России «Новгородский» дарили водителям световозвращающие жилеты, пользование на трассе которыми обязательно, и выдавали листовки с основными правилами безопасности на дороге.