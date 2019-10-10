«Зенит» потерял игрока стоимостью 40 млн евро до 2020 года. Малком прооперирован в Финляндии

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Малком выбыл до второй части чемпионата РПЛ, которая стартует после зимней паузы, в начале 2020 года.

«По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе», – заявили в «Зените».

Агент игрока опубликовал в инстаграме фотографию прооперированного Малкома.





«Зенит» не уточняет, что за травма у Малкома. По неофициальным данным, у игрока повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Сухожилие, о котором идет речь, играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги. Малком травмировался в августе.

22-летний Малком перешел летом из «Барселоны» в «Зенит» за 40 млн евро. Перед травмой бразильский футболист успел сыграть за петербургский клуб два неполных матча, в которых не отметился результативными действиями.