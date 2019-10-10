Открываем Америку: ГК «КВС» представил проект двора 2 очереди ЖК «Континенты»

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» представила проект ландшафтного дизайна двора 2-ой очереди ЖК «Континенты», которая недавно вышла в продажу. Согласно концепции благоустройства, двор будет выполнен в тематике Америки.

Концепция благоустройства жилого комплекса «Континенты» была разработана специалистами архитектурной мастерской Сергея Цыцина. В основу дизайн-решений легла тематика частей света. Так, двор между корпусами А и Б (1-ый этап) олицетворяет жаркие страны Африку и Австралию, двор между корпусами В и Г (2-ой этап) – яркую Америку, между корпусами Д и Е (3-й этап) – многоликую Евразию. К югу от жилого комплекса будет также разбита зеленая прогулочная зона «Скандинавия».

«Яркость и многообразие культур Северной и Южной Америки подчеркивает оригинальное решение по ландшафтному благоустройству. Тартановое покрытие детских и спортивных площадок во дворе 2 очереди выполнено в оранжевом, желтом, светло-фиолетовом и красном цветах. Колорит вносят детские площадки с оборудованием серии «Мексика», которое украшают национальные декоративные мотивы, изображения древних сокровищ майя, животных и птиц, обитающих в этой части света. Рядом с домами появятся также две спортивные площадки – для игры в баскетбол и волейбол», – отмечает Надежда Виролайнен, главный архитектор ГК «КВС».

Для ландшафтного оформления двора выбрано более 20 сортов деревьев, кустарников и декоративных трав. Зоны для отдыха украсит сад камней, символизирующий горы Северной Америки.

В той же тематике будут оформлены парадные домов 2 очереди ЖК «Континенты». Их будут украшать символы путешествий – роза ветров и карта мира, а также пейзажи Аляски и Мексики.

«Континенты» – жилой комплекс комфорт-класса, который возводится вдоль Брюлловской улицы, в километре от станции метро «Парнас» и в 500 метрах от Шуваловского парка. В составе проекта – шесть корпусов, подземный паркинг с доступом на лифте, своя торговая галерея, благоустроенный закрытый двор и детский сад на 150 малышей. Возведение комплекса ведется в три очереди. В продаже – две из них. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на сентябрь 2021 года, второй очереди – на сентябрь 2022 года.

Квартиры в ЖК «Континенты» передаются владельцам в полной чистовой отделкой уровня «комфорт+». Ряд лотов также предлагается уже со встроенными кухнями. Стоимость квартир начинается от 2,29 млн рублей.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/, наш.дом.рф