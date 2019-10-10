Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+8°C
/ Завтра: +10
$ 65.10р
71.45р
11:54 10.10.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
10.10.2019 10:16
Печать

Открываем Америку: ГК «КВС» представил проект двора 2 очереди ЖК «Континенты»

Открываем Америку: ГК «КВС» представил проект двора 2 очереди ЖК «Континенты»

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» представила проект ландшафтного дизайна двора 2-ой очереди ЖК «Континенты», которая недавно вышла в продажу. Согласно концепции благоустройства, двор будет выполнен в тематике Америки. 

Концепция благоустройства жилого комплекса «Континенты» была разработана специалистами архитектурной мастерской Сергея Цыцина. В основу дизайн-решений легла тематика частей света. Так, двор между корпусами А и Б (1-ый этап) олицетворяет жаркие страны Африку и Австралию, двор между корпусами В и Г (2-ой этап) – яркую Америку, между корпусами Д и Е (3-й этап) – многоликую Евразию. К югу от жилого комплекса будет также разбита зеленая прогулочная зона «Скандинавия». 

«Яркость и многообразие культур Северной и Южной Америки подчеркивает оригинальное решение по ландшафтному благоустройству. Тартановое покрытие детских и спортивных площадок во дворе 2 очереди выполнено в оранжевом, желтом, светло-фиолетовом и красном цветах. Колорит вносят детские площадки с оборудованием серии «Мексика», которое украшают национальные декоративные мотивы, изображения древних сокровищ майя, животных и птиц, обитающих в этой части света. Рядом с домами появятся также две спортивные площадки – для игры в баскетбол и волейбол», –  отмечает Надежда Виролайнен, главный архитектор ГК «КВС».  

Для ландшафтного оформления двора выбрано более 20 сортов деревьев, кустарников и декоративных трав. Зоны для отдыха украсит сад камней, символизирующий горы Северной Америки. 

В той же тематике будут оформлены парадные домов 2 очереди ЖК «Континенты». Их будут украшать символы путешествий – роза ветров и карта мира, а также пейзажи Аляски и Мексики. 

«Континенты» – жилой комплекс комфорт-класса, который возводится вдоль Брюлловской улицы, в километре от станции метро «Парнас» и в 500 метрах от Шуваловского парка. В составе проекта – шесть корпусов, подземный паркинг с доступом на лифте, своя торговая галерея, благоустроенный закрытый двор и детский сад на 150 малышей. Возведение комплекса ведется в три очереди. В продаже – две из них. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на сентябрь 2021 года, второй очереди – на сентябрь 2022 года. 

Квартиры в ЖК «Континенты» передаются владельцам в полной чистовой отделкой уровня «комфорт+». Ряд лотов также предлагается уже со встроенными кухнями. Стоимость квартир начинается от 2,29 млн рублей.  

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/, наш.дом.рф

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      10.10.2019 10:48

      На новом участке М-11 проходит Неделя безопасности

      На 7-ом участке автомагистрали М-11 (с 543-го по 646-й км) с 7 по 11 октября проходит Неделя безопасности.
      ГК «КВС»
      10.10.2019 10:16

      Открываем Америку: ГК «КВС» представил проект двора 2 очереди ЖК «Континенты»

      Группа компаний «КВС» представила проект ландшафтного дизайна двора 2-ой очереди ЖК «Континенты», которая недавно вышла в продажу. Согласно концепции благоустройства, двор будет выполнен в тематике Америки.
      ГК «Ленстройтрест»
      09.10.2019 16:38

      ГК «Ленстройтрест» вышла в финал премии CREDO-2019

      ГК «Ленстройтрест» поберется за победу в номинации «Лучшая организация-застройщик на рынке малоэтажного и загородного жилищного строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
      Setl Group
      09.10.2019 12:53

      Setl Group передает квартиры дольщикам «МореОкеан» на 9 месяцев раньше срока

      Дольщики второго корпуса проекта «МореОкеан» на Яхтенной ул., 28 получат ключи от готовых квартир на целых 9 месяцев раньше срока, указанного в договоре. Застройщик Setl Group уже приступил к передаче квартир.
      предоставлено МегаФон
      09.10.2019 12:41

      Абоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связи

      МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      09.10.2019 10:06

      Бизнес в «Перспективе»

      В Пушкинском районе на пересечение Петербургского шоссе и улицы Кокколевской сдаются в аренду офисные помещени
      ПАО МКБ
      08.10.2019 14:35

      МКБ получил международную премию за самую инновационную облигационную сделку

      Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом премии британского журнала «International Finance» в номинации «самая инновационная облигационная сделка».
      ГК «Арсенал недвижимость»
      08.10.2019 12:50

      ЖК «Солнечный» вошёл в тройку финалистов конкурса «Доверие потребителя»

      Жилищный комплекс «Солнечный» вошёл в тройку лидеров XII конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области».
      pixabay.com
      08.10.2019 12:16

      22 октября - круглый стол «Апартаменты. Как строить, покупать и получать доход по закону?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол по теме: «Апартаменты. Как строить, покупать и получать доход по закону?»
      ГК «Эталон»
      08.10.2019 11:59

      Спрос на услугу «квартира в trade-in» вырос в Санкт-Петербурге в 7 раз

      Аналитики «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») зафиксировали рост спроса на услугу «квартира в trade-in» в Санкт-Петербурге. В Компании отметили, что по сравнению с сентябрем прошлого года количество обращений потенциальных покупателей, интересующихся данной схемой приобретения, возросло в 7 раз.
      предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
      08.10.2019 11:34

      Современная архитектура Кубатуры

      Рады сообщить, что ведется внутренняя отделка коммерческих и общественных зон в новом Центре мебели и интерьера «Кубатура».
      РСТИ (Росстройинвест)
      08.10.2019 10:00

      РСТИ планирует построить самую большую школу в Петербурге

      РСТИ (ГК Росстройинвест) заключила договор с Фондом капитального строительства и реконструкции на сумму 2,07 млрд.руб. на строительство школы на 1600 мест в зоне Каменка Приморского района.