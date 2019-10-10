После захвата экс-главы экономического блока Филипцева ФСБ собиралась огорчить СК Петроградского района

Следственный комитет Петербурга предъявил обвинение бывшему руководителю экономического управления своего ведомства – знаковому игроку Дмитрию Филипцеву. «Фонтанка» узнала, что после того, как в его BMW Х5 засунули руку с пистолетом, на допросы вызвали руководство СК по Петроградскому району. В деле также перемешались действующие и бывшие следователи.

По информации «Фонтанки», вечером 9 октября предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере петербургским адвокатам Дмитрию Филипцеву и Андрей Федорову. «Фонтанка» уже сообщала как об их задержании, так и судебном решении, когда Федорова отправили под залог, а Филипцев ограничился домашним арестом со столь редким щадящим режимом.

Также наше издание напомнило и о той роли, что играл Филипцев, когда до 2015 года руководил экономическим управлением СК Петербурга.

По данным «Фонтанки», BMW Х5 ныне адвоката оперативники ФСБ остановили около 17 часов 1 октября на Приморском шоссе. Впервые в своей карьере Филипцев увидел направленную на него руку с пистолетом Макарова, просунувшуюся через приоткрытое боковое стекло. Все это лирика по отношению к интриге, последовавшей за сценой.





Сразу после задержаний в Следственный комитет Петербурга приехали вызванные сотрудники СК по Петроградскому району: начальник СК Ефимов, его заместитель Матвеев и следователь Третяк.

«Фонтанке» известно, что в СК по Петроградскому району расследуется уголовное дело по статье 172 УК – «Незаконная банковская деятельность», то есть по обналу. Филипцев и его коллеги из адвокатуры защищают петербургского бизнесмена Мещерякова, менеджеры которого являются обвиняемыми по этому делу. Мещеряков же и является заявителем на бывшего следователя.

Известно и то, что оперативники ФСБ предложили Филипцеву дать показания на руководство районного СК. То есть указать, что деньги, полученные от коммерсанта, предполагалось отнести в их сторону. В связи с тем, что СК по Петроградскому району в полном составе уехал обратно на работу, показания адвоката их реабилитировали.

Любопытен и состав следователей и адвокатов в этом деле. Если Филипцев и Федоров бывшие сотрудники экономического управления СК города, то адвокат Артур Нахшунов еще недавно работал в СК Петербурга. Причем вместе со следователем Гавришевым – тем, кто только что предъявлял обвинение бывшему коллеге. Заодно обвиняемый Федоров является адвокатом еще и по другому делу, находящемуся в производстве того же Гавришева.

Какие показания дал Дмитрий Филипцев и при чем здесь заместитель руководителя Следственного комитета на транспорте Павел Выменец, читайте в материале на 47news.