Вячеслав Семененко продал «MASTER Девелопмент»

Бизнесмен Вячеслав Семененко продал строительную компанию «MASTER Девелопмент». В сентябре 100% собственником фирмы стала Ольга Трофимова. Это следует из данных базы СПАРК.

Предприниматель пояснил «Фонтанке», что сделка состоялась в рамках сокращения количества юрлиц. «MASTER Девелопмент» владеет 67% ООО «Новые территории девелопмент». Эта компания выступала инвестором строительства инвест-отеля в устье реки Смоленки на Васильевском острове. Реализация проекта вызвала протесты местных жителей.

В конце 2018 года Заксобрание Петербурга включило участки, на которых предполагалась реализация проекта, в перечень зеленых насаждений общего пользования. В июне 2019 года стало известно, что комитет имущественных отношений и «НТД» подписали соглашение о расторжении договора аренды.

Ранее застройщик пытался оспорить включение участков в ЗНОП, однако в октябре городской суд прекратил производство по делу.



