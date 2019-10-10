Происшествия
Военный самолет «сел на брюхо» в Екатеринбурге. Аэропорт Кольцово закрыт
Военно-транспортный самолёт Ан-12, который, по предварительной информации, принадлежит Вооруженным силам РФ, совершил аварийную посадку в Екатеринбурге. Местный аэропорт закрыт до 11:30 по московскому времени.
«Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово из-за повреждения шасси», – рассказали 10 октября ТАСС в авиаотрасли региона.
Нештатная ситуация произошла в 9:19 по московскому времени, о чем в экстренных службах сообщили РИА Новости. Произошло небольшое возгорание, его оперативно ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет. На борту было 20 человек.
Издание E1 уточняет, что Ан-12 «сел на брюхо». Читатель «Фонтанки» сообщает, что ЧП вызвало «задержки». Онлайн-табло Кольцово подтверждает его слова, в частности задержаны вылеты в Москву и Новосибирск. По информации пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии», уральский аэропорт будет закрыт до 11:30 по Москве.
В Кольцово аварийно сел самолет, не выпуская шасси. Работа аэропорта остановлена.— URA.RU (@ura_ru) 10 октября 2019 г.
Борт стоит на взлетно-посадочной полосе. К нему выехало 4 пожарных машины и одна скорая. Говорят, что борт не пассажирский. Но из него выходят люди. pic.twitter.com/yTc4XgdwDI