Продавщица цветов на Гражданке дала отпор налетчику с отверткой. Ни одной розы не пострадало

Дважды не повезло налетчику на цветочный магазин в Выборгском районе Петербурга. Мало того, что продавец не испугалась отвертки и сберегла товар, так разбойника еще и задержали. К биографии добавилось еще одно уголовное дело.

По информации «Фонтанки», неизвестный с отверткой зашел в павильон на улице Ушинского, 7, корпус 2, в полдень 6 октября. Потребовал цветы. 34-летняя продавщица оказалась неробкого десятка и не подчинилась. Налетчик ушел с пустыми руками.

Сотрудница торговой точки обратилась в полицию днем 9 октября. После ее слов было возбуждено уголовное дело о разбое. А вскоре у дома №7 по улице Композиторов люди в форме встретили 41-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления. Надо сказать, что петербуржец уже не раз имел проблемы с законом: еще в 1996 году он осуждался за кражу, в 2000-м — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Шесть лет назад его хотели привлечь за угрозу убийством, но дело прекратили за истечением срока давности.



