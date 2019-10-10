Пьяный и лишенный прав. ГИБДД остановила водителя на машине с наклейками «Яндекс.Такси»

Уголовное дело грозит 28-летнему жителю Ленобласти, которого инспекторы ГИБДД остановили 9 октября около 16 часов у дома 31 по Октябрьской набережной.

Мужчина был за рулем автомобиля «Киа» с нанесенной на кузов графической рекламой «Яндекс.Такси».

Сотрудники ГИБДД усмотрели у мужчины признаки алкогольного опьянения. А получив от него на проверку водительское удостоверение, сильно удивились: оно явно было поддельным и на чужое имя.





Проверка по паспортным данным показала, что еще в октябре 2018 года мужчина был лишен права управления автомобилем на полтора года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Водителя отстранили от управления иномаркой и доставили в отдел полиции. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

«Фонтанка» запросила комментарий у «Яндекс.Такси»