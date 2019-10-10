Петербурженку спасают после дня рождения свекрови. Ее нашли под окнами на газоне

День рождения свекрови закончился реанимацией для жительницы Петербурга. Женщину спасают от травм, характерных для падения с высоты.

Как стало известно «Фонтанке», скорую и полицию к дому №169 по Приморскому проспекту в половине пятого утра 9 октября вызвали очевидцы. Они услышали стоны и просьбы о помощи, а, выглянув в окно, увидели лежащую на газоне женщину. К моменту приезда медиков пострадавшая была без сознания, и в операционную горбольницы №3 ее везли как неизвестную.

По информации нашего издания, к утру 10 октября пострадавшая пришла в себя и смогла назвать свое имя. Она оказалась 33-летней жительницей улицы Беговой. Куда больше сотрудников полиции удивил дальнейший рассказ. На вопрос, что случилось в ту ночь, петербурженка заявила, что была на дне рождения свекрови. Праздник проходил в квартире на шестом этаже.



