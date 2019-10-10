Дворник из Петербурга сознался в убийстве 30-летней давности. На грех его толкнула любовь

Следователи из Выборга раскрыли убийство почти 30-летней давности – они нашли мужчину, который, по версии следствия, в 1993 году убил, облил бензином и поджёг 33-летнего соперника. Подозреваемый – дворник в Красногвардейском районе Петербурга. На момент совершения преступления ему было 27 лет.

По данным «Фонтанки», обгоревший труп гражданина Карамнова был найден перед Днём Победы 1993 года в карьере у деревни Приветнинское. Согласно результатам судмедэкспертизы, мужчина скончался от термических ожогов. Через год было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

И лишь 8 октября 2019 года полиция и следователи вышли на след предполагаемого убийцы. Был задержан 53-летний дворник ООО ЖКС №2 Красногвардейского района Петербурга. Он рассказал, что 26 лет назад в карьере он ударил по голове камнем своего 33-летнего знакомого, после чего нанёс ему не менее трёх ударов ножом. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина облил соперника бензином и поджёг. Как объяснил задержанный, на убийство его толкнули чувства к жене покойного.

Дворник отпущен под подписку о невыезде.



