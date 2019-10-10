«Автор не то имел в виду, и вообще, был пьян». Писатель написал школьное сочинение по своему рассказу и получил тройку

Российский писатель Виталий Сероклинов рассказал TJ о том, как в прошлом году помог школьнице написать сочинение по своему рассказу «Пряники», но получил низкий балл.

Как сообщает издание, о помощи с рассказом, который попал в школьные олимпиады, писателя попросил отец учащейся. Автор не смог остановиться и сам написал за девочку сочинение.

Через некоторое время выяснилось, что ребенок принес из школы «невысокую оценку». По мнению учителя, она «неправильно ответила на вопросы, не раскрыла тему, а автор имел в виду не это».

«Видимо, какой-то из московских учителей, а, может, и все они, обладает тайным знанием: что имеют в виду все авторы», — отметил Сероклинов.

Писатель при этом говорит, что сам не помнит, «что имел в виду», когда писал рассказ из олимпиады. «Скорее всего, я был пьяный. Я настолько не помню, как работал над первыми рассказами, что пару раз зафрендил в ЖЖ аккаунты, выкладывавшие их, с мыслью: "Ох, как пишет-то!". Потом выяснял, что это мои тексты».



