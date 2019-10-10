Маршрутка встретилась со светофором из-за скользкой дороги

В Московском районе на Митрофаньевском шоссе пробка из-за аварии в районе пересечения со Старообрядческой улицей. Невольной жертвой ДТП стал светофор.

О столкновении сообщили участники сообщества «ДТП и ЧП» «ВКонтакте»: «Второй участник ДТП на перекрёстке Митрофаньевского и Старообрядческой

это светофор».





Однако, как рассказали «Фонтанке» в АТП «Барс-2», чья 216-я маршрутка попала в аварию, был и еще один участник столкновения.

По данным компании, маршрутка двигалась на межпарковую остановку, когда её подрезала иномарка. Уходя от столкновения, микроавтобус на скользкой от дождя дороге закрутило, и он врезался в светофор. В момент ДТП маршрутка была пустая, водитель не пострадал.