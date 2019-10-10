В центре Петербурга жители оказались без света. Скоро обещают включить

«В квартале Виленский – Восстания – Радищева вырубило электричество. Уже полтора часа нет», – рассказала «Фонтанке» около 8.30 утра читательница Светлана. По ее словам, света нет в домах, но наружное освещение работает.

В пресс-службе «Ленэнерго» нашему изданию сообщили, что речь идет всего о семи жилых домах, где свет пропал осле технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ.

«Специалисты Ленэнерго ведут восстановительные работы в районе улицы Радищева. Бригады компании выехали на места сразу после поступления сигнала об отключении и в настоящее время ведутся ремонтные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», – уверяют в компании.



