За расправу с радаром ГИБДД на Лахтинском задержан пожарный. В мотивах видится личное

«Фонтанке» стало известно, кто накануне днем покусился на камеру ГИБДД и лицо инженера в Приморском районе Петербурга. В отделе полиции оказался тот, кто по долгу службы должен спасать.

Как ранее рассказывало наше издание, около двух часов дня 9 октября полицию вызвал вольнонаемный инженер УГИБДД, который пытался отстоять фоторадарный комплекс на Лахтинском проспекте, 149. Радар разозлил водителя «Форда Фокус», и тот пошел в бой с техникой. Фиксировавшему нарушения на дороге инженеру ничего не оставалось, как вступиться за оборудование, за что 61-летний сотрудник поплатился собственным здоровьем (он получил удар по лицу) и ведомственным фотоаппаратом Сanon, прихваченный незнакомцем.

Удар, кстати, оказался сильным: у инженера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), задержали борца с радарами в Сестрорецке. Им оказался 28-летний Семен Круль. Он представился как пожарный-спасатель ПСО №68 (отметим, что в Петербурге пожарной части с таким номером нет). Он, кстати, зарегистрирован на том же Лахтинском проспекте, недалеко от места происшествия, так что мотив вполне мог быть личным. Мужчина был задержан на двое суток в рамках уголовного дела о грабеже.

Примерным водителем Семена назвать сложно. В этом году редакция следов протоколов за нарушение ПДД не нашла, зато, скажем, в 2016-м их было 28.



