Челкастый рукоблуд смутил трёх школьниц с Серебристого бульвара, матери девочек заявили в полицию

Полиция Приморского района Петербурга ищет 20-летнего молодого человека с длинной чёлкой и в тёмном пуховике. Горожанин с такими характеристиками имеет привычку демонстрировать свой половой орган перед малолетними. По крайней мере, именно так говорят описали жертвы.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), невысокий (170 см) молодой мужчина днём 9 октября с разницей в час совершил развратные действия в отношении 11-летней девочки, а следом в отношении двух сестёр 12-ти и 8-ми лет. Действие происходило в парадной дома №16/4 на Серебристом бульваре и у дома №18/4 на этой же улице. В полицию заявили две матери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



