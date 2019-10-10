В борьбе с раком в России готовятся к запрету на «грязное» пальмовое масло

О снижении допустимого уровня глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах просит Евразийская экономическая коллегия Россию. В документе, оказавшемся в распоряжении РБК, говорится в первую очередь о внесении соответствующих норм в законодательство Таможенного союза. Это в первую очередь нужно для снижения риска рака.

Разрабатывать изменения в нормативные документы ЕЭК просит не только Россию, но и Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

Минэкономики уже готовит технический регламент того кто и как будет разрабатывать и вносить изменения.

В первую очередь они коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового. Сейчас объемы ввоза последнего увеличиваются с каждым годом. Пальмовое масло в России перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности.





Поэтому уже сейчас эксперты говорят о том, что резкое снижение вводы пальмового масла может вызвать коллапс на внутреннем рынке. Для плавного перехода на более здоровые компоненты переходный период может занять от шести до восьми лет.