Госдума жалуется на правительство. Военным в бюджете на следующий год выделили мало денег

Комитет Госдумы по обороне, который возглавляет генерал-полковник запаса Владимир Шаманов, обвинил правительство в том, что оно игнорирует просьбы, связанные с нуждами военных. Мнение о проекте закона о бюджете на 2020 год и плановые 2021-2022 годы нашел РБК.

Депутаты, например, просили доиндексировать военные пенсии, что правительство и сделало, но на 3%. Такая индексация станет самым низким показателем с 2013 года, отмечает комитет (тогда военные пенсии были проиндексированы на 6,3%). Помимо этого, депутаты просили повысить пенсии гражданскому персоналу, которые считает очень низкими.

«Рекомендации Комитета по обороне игнорируются, вопрос повышения уровня оплаты труда гражданского персонала воинских частей и организаций федеральных органов исполнительной власти на уровне Правительства Российской Федерации даже не обсуждался»,— говорится в тексте заключения. По мнению комитета, дальнейшее игнорирование его предложений «недопустимо».

Комитет просил выделить дополнительные средства на жилищные субсидии, чтобы не допустить очередей на жилье: дефицит финансирования накопительно-ипотечной системы для военных на 1 января этого года составил 91,7 млрд руб. Ситуацию могут осложнить проблемы с выплатами субсидии, задержка которой может привести не только к очередям за жильем, но и социальной напряженности. При этом количество военных, которые могут получить субсидию, снижается из-за того, что ежегодный объем средств, которые идут на эти цели, не индексируется в течение пяти лет.





Напомним, в июне в Госдуму был внесен законопроект о погашении ипотеки государством после смерти военного. На эти цели пойдут деньги, которые выделяются на обеспечение накопительно–ипотечной системы военнослужащих. Инициатива, в частности, должна помочь родственникам военного, которые иногда не могут переоформить на себя обязательства по ипотеке из-за того, что им необходимо получить согласие всех наследников.