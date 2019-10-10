Не три месяца, а один. В правительстве хотят вырезать из закона о бизнесе наказание в виде закрытия на 90 дней

Кабмин подготовил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые позволят отменить наказание за различные правонарушения в виде приостановки деятельности компаний на срок до 90 суток. Об этом заявил руководитель аппарата правительства — вице-премьер Константин Чуйченко, сообщают РБК.

«Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это (приостановка работы на срок до 90 суток.) фактически смертный приговор. И в настоящее время мы подготовили соответствующие поправки в КоАП, которые позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм», — сказал он в рамках совещания правительства с президентом России Владимиром Путиным.

По словам вице-премьера, разработка нового КоАП ведется совместно с так называемой регуляторной гильотиной — проекта, в рамках которого предполагается отменить различные устаревшие документы, касающиеся бизнеса.

В августе уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил сократить максимальный срок наказания для бизнеса с 90 до 30 дней. Также он говорил о необходимости на законодательном уровне обязать проверяющие органы указывать конкретные обстоятельства, которые делают невозможным применение более мягкой санкции, как приостановка деятельности предприятия, сообщали «Ведомости».



