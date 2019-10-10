В 2019 году в России ждут рекордные цифры по притоку мигрантов

8 % от всего населения страны к концу этого года будут составлять мигранты. Об этом РИА Новостям 10 октября сообщила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

«По оценкам ООН и Всемирного банка по абсолютному числу мигрантов лидируют с огромным отрывом США – более 50 миллионов человек, затем Саудовская Аравия – более 37, Германия и Россия – более 12, Великобритания и ОАЭ – более 8, Франция и Канада – чуть менее 8 миллионов человек», – рассказала Егорова.

По данным Росстата, на 1 января 2019 года численность населения РФ – 146,8 миллиона человек.

Однако, по этому показателю «трудно оценить – много или мало».





Так лидерами по удельному весу мигрантов в численности населения занимают страны Ближнего Востока: ОАЭ – более 88% всего населения – мигранты, Кувейт – 75, Катар – 65, Бахрейн – 48, Оман – 45, Саудовская Аравия – 37%, в Швейцарии – почти 30%, США и Германии мигранты составляют плюс-минус 15%, Великобритании и Франции – 12%, в России, при ее четвертом месте по абсолютным показателям – чуть более 8%.