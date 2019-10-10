«Они не помогли нам во Второй мировой». Трамп объяснил, почему не хочет защищать курдов от Турции

«Как сегодня кто-то писал в очень мощной статьи, они не помогли нам во Второй мировой войне, не помогли нам в Нормандии, например», – цитирует слова президента на брифинге 10 октября в Белом Доме The Washington Post.

Президент не вспомнил автора статьи, но журналисты быстро выяснили, что это консервативный журналист Курт Шлихтер, который недавно опубликовал колонку , где отмечал отсутствие курдов во время высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году.

Помимо исторических претензий к курдам, Трамп заявил, что они защищают свою землю, а Вашингтон «потратил огромную кучу денег» на помощь.

Он уверил собравшиеся СМИ, что Соединенным Штатам будет «легко» сформировать новые альянсы, если сирийские курды оставят борьбу с Исламским государством, чтобы отразить турецкое нападение, отметив.





9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира», в ходе которой он планирует бороться с бойцами Рабочей партии Курдистана и боевиками ИГИЛ (организация , запрещенная на территории России).