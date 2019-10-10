Не заплатил, в тюрьму. Минюст хочет ужесточить наказание для родителей, забывших об алиментах

В недрах министерства рождается закон, который ужесточает наказание за неуплату алиментов. Сейчас «забывчивые» родители могут избежать уголовной ответственности, если они время от времени перечисляли копейки выплат, размер которых ниже установленного судом.

Как говорится на сайте Минюста, в новом документе, регулирующем денежные отношения родителей и детей после развода, такой возможности не будет.

Если родитель уже привлекался к административной ответственности за неуплату и снова не перечислил средства без уважительной причины, то он становится фигурантом уголовного дела.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников, а также будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц»,— говорится в сообщении ведомства.



