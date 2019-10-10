СМИ: Администрация президента США готовится к заключению валютной сделки с Китаем

Команда Трампа рассматривает возможность заключения договора с Китаем. По данным источников Bloomberg, это уже вторая попытка за год урегулировать торговую войну.

Переговоры между Пекином и Вашингтоном должны начаться 10 октября и рассчитаны на два дня. Над сторонами будет довлеть тот факт, что, если договор не будет подписан, с 15 октября пошлины на китайские товары повысятся в США год до 30% с 25% , что будет стоить Китаю 250 млрд долларов.

В Сша надеются, что соглашение также поможет продолжить обсуждение с Поднебесной о б интеллектуальной собственности и принудительной передачи технологий.

Торговая война между США и Китаем идет с прошлого года. Обе стороны попеременно вводили ввозные пошлины на китайские товары. Попытки переговоров пока не привели к какому-либо положительному сдвигу в отношениях.



