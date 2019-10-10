Российскую журналистку Юлию Юзик отпустили. Она уже в Москве

Самолет. на борту которого находилась Юзик, приземлился в Москве около 6 утра 10 октября. Власти Ирана сняли все свои претензии к ней.

Журналистка была задержана после приезда по приглашению в Тегеран 2 октября. Сначала ей и её родственникам сообщили, что Юзик обвиняется шпионаже для Израиля. После того, как МИД РФ вызвало посла Ирана в России с вопросом о сути претензий, тональной сменилась на «проблемы с визой».



