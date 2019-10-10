Российскую журналистку Юлию Юзик отпустили. Она уже в Москве
Самолет. на борту которого находилась Юзик, приземлился в Москве около 6 утра 10 октября. Власти Ирана сняли все свои претензии к ней.
Журналистка была задержана после приезда по приглашению в Тегеран 2 октября. Сначала ей и её родственникам сообщили, что Юзик обвиняется шпионаже для Израиля. После того, как МИД РФ вызвало посла Ирана в России с вопросом о сути претензий, тональной сменилась на «проблемы с визой».
Справка:
Юлия Юзик родилась 23 февраля 1981 года в Донецке Ростовской области. Училась в Ростовском государственном университете и работала репортером в региональном корпункте «Комсомольской правды».
С октября 2001 года живет в Москве. В столице Юзик работала в редакции «Комсомольской правды» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями.