Если курит ребенок, значит кого-то за это накажут. МВД хочет штрафовать родителей

Новая статья может появиться в КоАП в ближайшее время. Глава МВД Владимир Колокольцев поручил Роспотребнадзору, как пишет РБК 10 октября, разработать основания для наказания родителей за курение детей. Затем документ направят в Минюст.

Идею, вторят коллегам «Известия», обсуждали на комиссии по профилактике правонарушений правительства РФ. Чиновники отнеслись положительно к тому, чтобы поправки в кодекс предусматривали для родителей курящих детей предупреждение, либо денежный штраф или вовсе арест на несколько суток.

Сейчас в КоАП, наказание за курение в неположенном месте может применяться к гражданам 16 лет и старше, но есть отдельная статья, которая наказывает за вовлечение детей в процесс потребления табака. Наказание статьи предусматривает штраф от тысячи до двух на случайного человека, и от 2 до 3 тысяч, если нарушитель — родитель.



