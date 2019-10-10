Глава петербургского УФАС Вадим Владимиров: Есть ощущение, что Смольный иногда сидит и думает: «Эх, сюда бы ГУПчик, чтобы елочку под Новый год поставил»

О государственно-монополистическом подходе властей, контроле за грядущей транспортной реформой и сомнительной психологии чиновников «Фонтанке» рассказал главный антимонопольщик Петербурга.

Вадим Владимиров//Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Сфера транспорта в Петербурге – одна из самых проблемных, признается руководитель городского управления Федеральной антимонопольной службы Вадим Владимиров. В условиях неотвратимо надвигающейся на город масштабной транспортной реформы он с особенной досадой и разочарованием говорит о консервативном экономическом настрое Смольного, ведь городские чиновники одним неверным решением могут загрузить его управление антикартельной работой. Без какого-либо оптимизма он смотрит и на возможное повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

- Вадим Валерьевич, в Петербурге задумана транспортная реформа. Будут разыграны контракты на обслуживание автобусной маршрутной сети. В нескольких уже прошедших аукционах с бизнесом соперничало ГУП «Пассажиравтотранс», продемонстрировав при этом серьезные возможности для конкуренции. На ваш взгляд, нормально, что государство в лице ГУПа конкурирует с частниками? Насколько это соответствует нормам антимонопольного регулирования?

– Мы считаем, что ГУПов на конкурентных рынках вообще не должно быть. Это наша принципиальная позиция. Она поддержана руководством государства в Национальном плане развития конкуренции, который был утвержден в декабре 2017 года. В нем об этом прямо сказано: ГУПы должны подлежать ликвидации как класс, потому что они непрозрачны, они неэффективны и более того, они тормозят развитие экономики. Они должны остаться только в тех отраслях, где без них нельзя обойтись, например, обеспечение обороноспособности страны и безопасности людей. У нас в городе, в принципе, допустимо существование таких ГУПов как «Водоканал», «Петербургский метрополитен» и, возможно, «Горэлектротранс».

Рынок автобусных пассажирских перевозок, где город представлен «Пассажиравтотрансом», это вполне конкурентный рынок, который может и должен существовать в конкурентных условиях. Замечу, что это даже не моя личная позиция. Отношение Федеральной антимонопольной службы и её территориальных органов к ГУПам всем известно. Неоднократно о нём говорил и глава ФАС Игорь Юрьевич Артемьев.





В Петербурге, по крайней мере как следует из публикаций «Фонтанки», лишь 30% социальных маршрутов покрываются частными перевозчиками. Это, конечно, очень мало. В том же Национальном плане развития конкуренции сказано о широком участии малого и среднего бизнеса, об увеличении его участия в закупках в два раза к 2020 году относительного 2017 года. Но власти города идут прямо в противоположном направлении и развивают государственную маршрутную сеть.

- Смольный действует вопреки общей государственной политике? Что может сделать УФАС по Петербургу?

– Я считаю, что как только будут объявлены торги и к нам поступят первые жалобы, мы должны будем сосредоточиться на анализе аукционной документации. Аукцион такое дело, где результат зависит от ценового предложения. Естественно, за спиной ГУП «Пассажиравтотранс» и других ГУПов стоит государство. Они могут снижать цену до нуля и даже до минуса, потому что потом получат соответствующие субсидии. Они ничего не боятся, в то время как частному перевозчику важен каждый рубль. Для него это в принципе вопрос выживания. Это его бизнес.

Смольный же идет в другом направлении. В чем-то их [городских чиновников] понять можно, и мы всегда стараемся учесть аргументы обеих сторон. Конечно, губернатор и комитет по транспорту в первую очередь отвечают за безопасность перевозок, за возможность регулирования движения, которое в пиковые часы должно возрастать, а в более спокойные часы должно уменьшаться. С точки зрения руководителей города, это может быть достигнуто только в управляемой системе. Да, это так. Но тут есть важный нюанс: выбранный ими путь – это самый легкий способ достичь поставленных целей. А с точки зрения экономического развития и конкуренции, такое решение – неэффективное и в большой степени застойное. Это не рыночный подход. Его можно назвать «государственно-монополистическим». Это уже позавчерашний день.

- Есть способ научить жить хотя бы сегодняшним днем?

– Внимательно изучать условия аукционов, смотреть, нет ли там скрытых, а, может, и явных преференций для городских предприятий. А иначе они так и будут создавать ситуации, когда автобусы ездят из Красносельского в Красногвардейский район, дымя дизелем, через весь Петербург.

Еще они [чиновники] хвалятся тем, что убрали маршрутки с Невского. Наверное, главный проспект города стал выглядеть лучше. Но теперь там основную часть автобусов обслуживает «Пассажиравтотранс». Автобусы эти по сути являются государственными. Получается, мы [петербуржцы] за них платим дважды: сначала налогами в бюджет, а потом своими деньгами в кассу ГУПа.

- Как вы думаете, почему город в этом вопросе идет по пути наименьшего сопротивления?

– Возглавляют ГУПы люди, которые назначены городским правительством. Их можно вызвать в Смольный, там прочистить им мозги, и завтра все будет в порядке. Так рассуждают органы власти. А контролировать бизнес — сложнее. Придется работать.

Ещё одна версия существования ГУП «Пассажиравтотранс»: это возможность для перераспределения бюджетных средств в ту сторону, где они, как кажется властям, будут более эффективно использоваться. Вдумайтесь, ФАС добилась того, чтобы по рельсам РЖД ходили частные поезда!

У нас в городе есть частный трамвай «Чижик», который осуществляет перевозки в рамках заключённого с городом концессионного соглашения. И это опять рельсовый транспорт, то есть наиболее сложный в обслуживании. Я могу понять, когда нужен ГУП, чтобы содержать, например, трамвайную или троллейбусную сеть – пожалуйста, пускай будет. Но автобусы ведь ходят по дорогам общего пользования?!

- Еще в 2014 году петербургское УФАС в действиях комитета по транспорту увидело незаконное предоставление преференций ГУП «Пассажиравтотранс». В частности, для госпредприятия были свои, особые условия формирования размера субсидий. Есть мнение, что субсидирование ГУПа в особом порядке продолжилось, просто несколько видоизменилась его форма. Один из признаков — очень большой размер снижения начальной цены контракта (более чем на 30%) на одном из недавних конкурсов. Возможно ли повторение истории 2014 года и новое дело? Видите ли вы предпосылки к новому разбирательству?

– Мы пытались в 2014 году разобраться с экономикой «Пассажиравтотранса», но от нас они прячут цифры за своими хитрыми выкладками. Сейчас мы видим в городе четкую тенденцию и, вероятно, она сохранится: городские пассажирские перевозки должны быть полностью подконтрольны комитету по транспорту, он должен иметь самые широкие возможности для влияния на рынок.

Мне вспоминается Государственный совет, который состоялся после инаугурации Владимира Владимировича Путина. Обсуждался как раз утвержденный план по развитию конкуренции, и тогда высшее руководство страны в своей речи ясно дало понять, каким видит развитие России. На лицах губернаторов, которые присутствовали в зале, было такое «воодушевление»! Какое-то тотальное непонимание. «Ну о чем вы? Какая конкуренция? Должна быть вертикаль власти, все должно быть в одних руках». Боюсь, что это ментальная проблема. Изменить психологию наших чиновников очень трудно.

- Вы официальное лицо, у которого есть четко прописанные полномочия. Но ведь есть же еще чисто человеческая история. Вы же можете как-то в личной беседе свою позицию обозначить? Неужели нет понимания?

– Мы это регулярно делаем. Всегда открыто, но вежливо и корректно говорим. Там же [в Смольном] люди неглупые. Мы говорим: «Ну, так делать нельзя». А они отвечают: «Ну ты ж понимаешь...» и говорят о безопасности пассажиров, например. А второе — они очень часто меняются. Только-только начинаешь привыкать к стилю работы одного председателя комитета, начинаешь понимать, что на самом деле означает «может быть» в устах конкретного чиновника. И тут раз – приходит новый человек на эту должность. И все по новой.

- Еще один важный момент: комитет по транспорту в проводимых недавно аукционах запретил коммерческим перевозчикам размещать рекламу на бортах автобусов. В грядущих аукционах, вероятно, эта политика будет продолжена. Параллельно с этим власть активно прорабатывает вопрос о проведении соответствующего аукциона на право размещения рекламы на бортах ГУП «Пассажиравтотранс». Таким образом, коммерческие перевозчики теряют право получать непрофильные допдоходы, а ГУП получает такое право, становясь монополистом в этой области. Как главный антимонопольщик в Петербурге, что вы можете сказать по этому поводу?

– Этот вопрос нужно очень тщательно изучить и посмотреть те нормативные документы, которые будут использоваться. Но если все так, как вы говорите, то это, конечно, дискриминация: если на автобусах ГУПа размещать рекламу можно, а на остальных нельзя. Законом не запрещено размещение рекламы на транспортных средствах. Мы посмотрим. Чувствую, что будет весело.

Сейчас городские власти находятся в стадии принятия решения по повышению цен на проезд – Смольному либо нужно увеличить субсидию перевозчикам, либо разрешить им взять больше денег с граждан. При этом шикарный пример транспортному блоку, как мне кажется, дал блок ЖКХ, где после легкой ревизии увидели лишний миллиард в структуре трат Водоканала Санкт-Петербурга. Его выкинули из тарифа, что позволило сдержать рост. Между тем «Фонтанка» неоднократно писала о том, что ГУП «Петербургский метрополитен» десятилетиями могло закупать запчасти для поездов по ценам, которые могут быть завышены и в 25 раз. Можно предположить, что есть определенный потенциал для уменьшения расходов ГУПа.

Что касается начальной максимальной цены контрактов ГУП «Петербургский метрополитен», то влиять мы на неё не можем — это не входит в полномочия антимонопольной службы. Тарифы – да. По информации ФАС России, разница в тарифах на одну и ту же услугу даже в пределах одного субъекта Федерации может достигать 30 раз, при этом в структуру тарифов иногда включаются расходы предприятий на сувениры, на вина и прочие вещи, которых там быть не должно. Допускаю, что нечто подобное может происходить и в наших госпредприятиях из транспортного блока. Мое частное мнение: прокуратуре нашего метрополитена (да, не удивляйтесь, она есть) есть чем заняться.

- За этот год положение о закупках «Петербургского метрополитена» менялось 12 раз. И вот совпадение: большинство изменений фактически делало положение привычных подрядчиков подземки более удачным, давая им возможность набирать как можно больше баллов не за счет снижения цены, а за счет других критериев – опыта и деловой репутации. Вам не кажется, что это мало похоже на создание конкурентных условий для участников рынка?

– К сожалению, ГУП «Петербургский метрополитен» может менять свое положение о закупках хоть каждый день. Однако, честно сказать, я удивлен. Это и впрямь много. Мы присмотримся к этому вопросу, изучим, в какую сторону они его меняли.

- Давайте коснемся ситуации в целом. С антимонопольной точки зрения, какие сферы наиболее проблемные в Петербурге?

– Транспорт, закупки лекарств, социальное питание, ремонт дорог — самые проблемные и картелизированные отрасли. Скоро зима. На днях мы выдали заключение по делу так называемого «снежного картеля». На следующей неделе комиссия, где будет оглашено решение. На мой взгляд, там есть основания и для возбуждения уголовных дел.

Если говорить в общем, то за весь 2018 год у нас было возбуждено 22 антикартельных дела, а с начала 2019 – уже 25. После принятия решений треть из этих дел передаётся в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти для возбуждения уголовных дел в отношении участников сговоров. Картели – реальная угроза экономике города.

Но есть и нормально развивающиеся конкурентные отрасли. Вот один из сотовых операторов, например, загнул тарифы и ухудшил качество связи. Все от него побежали, потому что есть куда бежать. Нормально же? С такси у нас все в порядке, я считаю. В сфере общественного питания дела обстоят неплохо. Более-менее прилично с выездным туристом, да и с въездным, судя по количеству китайцев. На мой взгляд, в целом мы движемся в правильном направлении.

- В Петербурге есть хоть один орган власти, который все делает правильно?

– Наверняка есть, но что очень характерно, мне проконкурентные действия органов власти на ум не приходят. Есть ощущение, что Смольный иногда сидит и думает: «Эх, сюда бы ГУПчик, чтобы елочку под Новый год поставил. Частник не украсит – не справится. Нужен ГУП».

При этом совершенно точно – мы пришли к довольно развитому правовому регулированию. У нас есть пакет законов, которые позволяют с разной степенью эффективности контролировать сферу конкуренции и монополий. Даже развивать это дело. Вот буквально недавно читал в одном очень уважаемом международном издании, что Россия вошла в топ-10 стран с наиболее эффективным антимонопольным регулированием.

Остается надеяться, что у нас вырастет поколение, которое понимает значимость конкуренции. ФАС для этого предпринимает все усилия.

Беседовал Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»