Про Путина, осень, тайгу и Шойгу. В Кремле отреагировали на нематерное произведение Шнурова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение Сергея Шнурова об отдыхе главы государства, в котором музыкант обошёлся без мата и прямого упоминания Владимира Путина.

Оценить творчество Шнурова попросили журналисты «Газеты.ру», уточнившие, насколько правдоподобно лидер «Ленинграда» описал досуг президента. Песков уклончиво ответил, что «поэт имеет право на своё видение».

Стихотворение «Осень! Как же хорошо» днём 9 октября опубликовано в Instagram музыканта и к вечеру собрало больше 200 тысяч лайков. В нём рассказывается об умиротворяющей тишине леса, в котором притаились танки, утках под прицелом и обо всех, кто не попал в кадр: министре обороны Сергее Шойгу, поваре, офицерах и ФСО, которая «в канаве дышит». Описание осенней гармонии Шнуров сопроводил собственной фотографией, в выборе рифм был исключительно цензурен.

Владимир Путин отметил 67-летие 7 октября. Празднование было запланировано «в кругу родных и близких», перед ним президент уехал в сибирскую тайгу. Деталями досуга поделилось РИА «Новости»: Путин в компании Шойгу собирал в тайге грибы, нашел шишку и взял её себе на память.



