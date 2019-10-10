Петер Чех подписал новый контракт. Легендарный футболист займется хоккеем

Бывший футболист «Челси» и «Арсенала», легендарный вратарь Петер Чех нашел новую работу. Он будет играть за хоккейный клуб «Гилфорд Феникс».

Как сообщает 9 октября пресс-служба британского клуба, Чех будет играть также на позиции голкипера. Контракт заключен до конца сезона, в первый раз он выйдет на поле 13 октября.

«После 20 лет в профессиональном футболе для меня будет невероятным опытом играть в игру, которую я любил смотреть, когда был ребенком», — заявил сам игрок.

Отметим, «Гилфорд Феникс» выступает во втором дивизионе британской лиги NIHL. Петер Чех же многие годы играл в английской премьер-лиге, большую часть карьеры — за «Челси» и «Арсенал». Многим он запомнился тем, что выходил на поле в шлеме из-за травмы головы. Игрок завершил футбольную карьеру весной 2019 года, ему 37 лет.



