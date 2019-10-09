Слепой, грибной, моросящий, сплошной. Экс-глава Росгидромета на прощание предрекает Петербургу дожди и наводнения

После обнадёживающего прогноза о том, что Петербург, возможно, не затопит при глобальном потеплении, в Росгидромете не оставили городу ни шанса. Синоптики полагают, что в ближайшие годы стоит готовиться к худшему.

О неутешительных для петербуржцев перспективах сообщили на пресс-конференции в рамках 31-й сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии государств-участников СНГ, которая 9 октября состоялась в «Экспофоруме». Две прогнозные модели предрекают, что в ближайшие 25-50 лет в Северо-Западном федеральном округе интенсивность осадков увеличится в полтора, а то и два раза.

«В Санкт-Петербурге в частности. Таким образом опасность наводнений возрастёт», – цитирует ТАСС Максима Яковенко.

На мероприятии, приуроченном к 185-летию со дня образования Гидрометеорологической службы России, он выступал в подвешенном статусе. В начале октября он ушел в отставку с поста главы Росгидромета. Распоряжением Дмитрия Медведева на его место назначен заместитель, но, как уточнили «Фонтанке» представители службы, Игоря Шумакова ещё не представили, и к своим обязанностям официально он не приступил.





2 октября в Арктическом и антарктическом НИИ сообщили, что у Петербурга есть шанс не уйти под воду при глобальном потеплении. По словам учёных, когда уровень океана из-за плохой экологии повысится на метр (а этого ждут меньше, чем через 100 лет), суша под Северной столицей тоже поднимется.

Последний раз шлюзы на дамбе из-за опасности подъёма уровня воды закрывали 1 октября. Впрочем, от локальных подтоплений это спасает не всегда. Летом перед дождями с удручающей регулярностью пасовали ливнёвки в разных районах города: реки разували пешеходов на улице, сносили общественный транспорт и спускались в метро.