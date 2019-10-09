Украл и немедленно выпил. Грабителя с похищенным сейфом в обнимку обнаружили в лесу

Житель Ставрополья задержан за похищение сейфа с документами, деньгами и алкоголем. Он успел только выпить.

Как сообщает УМВД по региону 9 октября, с заявлением о краже к ним обратился житель села Покровское. Вскрытый сейф довольно быстро нашелся в ближайшей лесополосе. Рядом был и подозреваемый — в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отделе полиции мужчина сознался, что похитил сейф, после чего дотащил его до леса. Злоумышленник взломал только основную дверь и обнаружил емкость со спиртом. «Употребив большую дозу алкоголя, гражданин уснул и утром был разбужен полицейскими», – говорится в сообщении МВД. Только в ходе допроса мужчина узнал, что во втором отсеке сейфа хранились более 120 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).



