Турция начала наземное наступление в Сирии. Курды сообщают о погибших мирных жителях
Турецкие военные начали наземную часть операции «Родник мира» на севере Сирии. Об этом вечером 9 октября пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Турции.
В наступлении принимают также участие союзники страны — оппозиционная «Свободная сирийская армия». Как ранее заявлял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, операция «Родник мира» направлена против Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) и «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической на территории РФ).
Представители курдских сил в Сирии заявили, что в ходе первых авиаударов турецких военных якобы погибли пять мирных жителей, десятки были ранены, пишет Reuters. По данным других СМИ, погибли восемь гражданских лиц. Официальные власти Сирии эту информацию не подтверждают.
Справка:
Напомним, о старте операции «Родник мира» сегодня объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как заявил Эрдоган, действия турецкой стороны направлены на курдские формирования, которых Анкара считает террористами, а также против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».
Целью военного вмешательства называется «разрушение зоны, подконтрольной террористам, обеспечение мира и стабильности в Сирии». Перед началом военных действий турецкий лидер поговорил с президентом России Владимиром Путиным, который призвал «тщательно взвесить ситуацию» и не допустить «ущерба общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса». При этом Москва заверила, что не собирается вмешиваться в конфликт. Курдские формирования уже начали ответные военные действия — они поджигают нефтяные месторождения в регионе.