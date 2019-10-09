Турция начала наземное наступление в Сирии. Курды сообщают о погибших мирных жителях

Турецкие военные начали наземную часть операции «Родник мира» на севере Сирии. Об этом вечером 9 октября пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны Турции.

В наступлении принимают также участие союзники страны — оппозиционная «Свободная сирийская армия». Как ранее заявлял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, операция «Родник мира» направлена против Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) и «Исламского государства» (организация запрещена и признана террористической на территории РФ).

Представители курдских сил в Сирии заявили, что в ходе первых авиаударов турецких военных якобы погибли пять мирных жителей, десятки были ранены, пишет Reuters. По данным других СМИ, погибли восемь гражданских лиц. Официальные власти Сирии эту информацию не подтверждают.



