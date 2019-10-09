В Петербурге водитель Ford объявил войну камере ГИБДД, напал на инженера и пленил служебный фотоаппарат. Отпраздновать победу не вышло

Петербургский автолюбитель вступил в схватку с системой фиксации дорожных промахов в Приморском районе города. Одолев вольнонаёмного инженера ГИБДД и заполучив трофей, победителем он не вышел.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, 9 октября жертвой агрессивного автомобилиста едва не стал передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на Лахтинском проспекте. Около двух часов дня рядом с ним затормозил Ford, из него выскочил разгорячённый водитель и попытался сбить треногу.

Вразумить его попытался гражданский специалист-инженер дорожной полиции, отвечающий за сохранность комплекса, но в ответ на замечание несколько раз получил по лицу. Технику специалист отстоять смог, однако в пылу схватки лишился служебного фотоаппарата — с ним уехал агрессивный водитель.

Скрыться ему не удалось: к семи часам вечера установлено, что за рулём Ford был 28-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, борьбу с системой уложили в уголовное дело о грабеже.



