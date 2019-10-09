Первая бесплатная «быстрая» зарядка для электромобилей в США может положить начало новой революции

Компания Volta открывает в городе Норуолк, штат Коннектикут, первую в США абсолютно бесплатную «быструю» зарядку для электромобилей. Ей могут пользоваться владельцы всех электрокаров независимо от марки производителя. Как тебе такое, Илон Маск?

Вообще-то компания Volta предоставляет сервис бесплатной зарядки электромобилей уже с 2010 года, но новые станции будут предлагать от 50 до 100 киловатт и «розетки» европейского стандарта CCS, сообщает 9 октября Electrec. Это, по мнению издания, может стать важнейшей вехой в процессе перехода с бензина на электричество.

Volta имеет возможность предоставлять свои услуги бесплатно благодаря уникальной бизнес-модели. Фактически это бизнес по схеме «бесплатная зарядка в обмен на рекламу». Прежде всего, компания устанавливает свои зарядные терминалы там, где местный бизнес хотел бы привлечь дополнительных клиентов, например, вблизи супермаркетов, ресторанов или кинотеатров. Поскольку для зарядки требуется некоторое время, и автовладельцам поневоле приходится как-то это время проводить, то поток клиентов в эти рестораны и супермаркеты неизбежно увеличивается. Кроме этого, каждый пост зарядки представляет собой стенд с большим экраном, на котором показывается спонсорская реклама, а также местная социальная информация.

Время одной зарядной сессии, предоставляемое бесплатно, ограничено 30 минутами. При «быстрой» зарядке электромобиль успевает за эти полчаса «заправиться» примерно на 250-280 километров пробега. Ограничение по времени позволяет бороться с теми, кто может использовать место зарядки как парковку – а таких желающих, как оказалось, немало.





Volta планирует в ближайшее время открыть еще около 150 «быстрых» зарядок в дополнение к имеющимся примерно шести сотням менее мощных станций. На данный момент сетью станций Volta могут воспользоваться владельцы Jaguar, Volkswagen, Renault, GM, BMW, Daimler, Ford, Chrysler, KIA, Hyundai и даже Tesla в «европейской» комплектации.

Напомним, что именно последняя марка обладает наиболее развитой сетью «быстрых» зарядных станций в США и Европе. Первоначально все они, по словам Илона Маска, были «пожизненно бесплатны» для всех владельцев «Тесл», и это было сочтено как серьезное конкурентное преимущество. Но начиная с автомобилей 2017 года, все новые машины владельцы вынуждены заряжать за плату, и лишь для хозяев Tesla более ранних годов выпуска зарядка осталась бесплатной. Таким образом, Volta может серьезно поменять расклад на бурно растущем рынке услуг для владельцев электромобилей.