Сотрудник американской разведки арестован за передачу секретной информации журналистам. Причиной могла стать любовь

Сотрудник разведывательного управления Минобороны США подозревается в том, что он передал секретные материалы, касающиеся системы вооружений некого иностранного государства, двум журналистам. Как пишет 9 октября The Hill, речь идет о 30-летнем Генри Кайле Фризе, он уже арестован.

По предварительной информации, Фриз «состоял в романтических отношениях» с одним из журналистов, которым передавал данные. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом министерство юстиции не стало раскрывать подробности инцидента. Так, неизвестно, о каких журналистах идет речь и в каких СМИ они работают.



