«Родник мира» забил в Сирии. Турки показали, как наносили первые удары в рамках новой военной операции
Кадры первых ударов военных Турции по северу Сирии в рамках операции «Родник мира» показало 9 октября турецкое информагентство Anadolu.
На записи видны сами авиаудары, их последствия и самолеты, вылетающие на задание. Напомним, о старте операции «Родник мира» сегодня объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Справка:
Как заявил Эрдоган, действия турецкой стороны направлены на курдские формирования, которых Анкара считает террористами, а также против запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».
Целью военного вмешательства называется «разрушение зоны, подконтрольной террористам, обеспечение мира и стабильности в Сирии». Перед началом военных действий турецкий лидер поговорил с президентом России Владимиром Путиным, который призвал «тщательно взвесить ситуацию» и не допустить «ущерба общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса». При этом Москва заверила, что не собирается вмешиваться в конфликт. Курдские формирования уже начали ответные военные действия — они поджигают нефтяные месторождения в регионе.