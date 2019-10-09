На проспекте Металлистов из полыхающей квартиры спасли женщину. Она выжила, но обгорела

Семь человек эвакуировали из-за пожара, разгоревшегося в жилой пятиэтажке в Калининском районе Петербурга вечером 9 октября. С ожогами в больницу увезли женщину.

О пожаре на проспекте Металлистов, 101, «Фонтанке» сообщили читатели. Пламя вырывалось из окон первого этажа, огонь заливали пожарные. Как уточнили в городском управлении МЧС, в десять часов вечера открытое горение было ликвидировано.

Фото: Читатель "Фонтанки" Андрей

В двухкомнатной квартире обгорели 16 квадратных метров, пострадала женщина. Её госпитализировали с ожогами. Из ближайших квартир в экстренном порядке вывели ещё шестерых, пострадавших среди них нет.



