Самолет застрял в проводах горнолыжного подъемника. Инцидент запечатлели на видео

Легкомоторный самолет потерпел крушение на горнолыжном курорте Прато-Валентино в Альпах. Как пишет BBC News 9 октября, инцидент произошел еще три дня назад, однако известно о нем стало только сейчас.

Самолет запутался в проводах горнолыжного подъемника. На видео запечатлели, как спасатели пытаются его достать.

На борту находились два человека: пилота после аварии выбросило из кабины, он получил травмы. Пассажир не пострадал.



