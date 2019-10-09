В Петербурге котики, а в США белочки. Американец нашёл под капотом склад орехов

С наступлением осени животных тянет к автомобилям. Если в Петербурге в моторном отсеке часто можно найти кошку, то на северо-востоке США туда заглядывают белки.

Не только люди делают закупки на зиму в оптовых супермаркетах, иронизирует 9 октября Autoblog. Житель Пенсильвании Крис Персик обнаружил под капотом своей KIA целый склад.

Жена пожаловалась Крису на «странный запах и дым», идущий от двигателя, и когда он поднял крышку, то увидел не менее двухсот грецких орехов, заботливо переложенных травой. Белки успели переоборудовать двигательный отсек под склад всего за три дня, пока хозяева не пользовались машиной.





Судя по публикации на странице Криса Персика в Facebook, ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы избавиться от «даров природы» и доставить машину в ближайшую автомастерскую для проверки, нет ли где еще беличьих тайников. Любопытно, что за несколько дней до происшествия мужчина решил срубить ореховое дерево на своем участке, но не успел этого сделать.

Грызуны нередко используют брошенные автомобили в качестве тайников или убежищ. Среди пострадавших от них – бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, чей Chevrolet Subarban буквально съели сурки, устроившие там гнездо.

«Короче, надо почаще заглядывать под капот», – сформулировал вывод из случившегося Крис Персик. К этому совету (а также к звукам, возможно, доносящимся из автомобиля) стоит прислушаться и петербуржцам: с наступлением холодов в машины часто залезают коты.