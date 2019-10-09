Сотни немцев во время Октоберфеста лишились прав за пьяную езду на электроскутерах

Более четырехсот человек «пострадали» в Баварии из-за своего пристрастия к любимому напитку и любимому средству передвижения. За время знаменитого фестиваля Oktoberfest полиция Мюнхена пачками задерживала подвыпивших электроскутеристов, и немногие из них отделались простым внушением.

Как пишет 9 октября The Drive, в Германии электрические скутеры были легализованы как полноценное транспортное средство в июне 2019 года и за четыре месяца успели стать проблемой, поскольку большинство людей по-прежнему воспринимают их как развлечение. Неудивительно, что водителей электроскутеров ловят на пьяной езде чаще, чем автомобилистов. Так, из 414 задержанных во время Октоберфеста самокатчиков мюнхенская полиция лишила прав 254 человек. Из 360 автомобилистов, задержанных за пьянку, без прав остались 215.

Ездить на скутерах по территории фестиваля запрещено, поэтому их владельцы катались за ее пределами, где их и ловила полиция.

В этом году Октоберфест привлек в Мюнхен примерно 6,3 миллиона туристов. Примерно столько же было и в прошлом году, но на этот раз, по данным организаторов, выпили меньше.



