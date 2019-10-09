Погоняли по шоссе. Юный скутерист врезался в легковушку, а затем в него влетел товарищ

Два скутера с несовершеннолетними водителями и женщина на «Шевроле Ниве» – три человека стали участниками серьёзного ДТП в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадал только один человек – старший мальчик.

ДТП произошло 9 октября около 15:45 на Петрозаводском шоссе, неподалёку от пересечения с Вознесенским шоссе – это территория посёлка Сапёрный. По предварительной информации, юноша 2003 года рождения (16-летний) на скутере «Ямаха» совершил столкновение с «Шевроле Нивой» под управлением женщины 1962 года рождения. «Ямаха» упала, и в неё влетел ехавший следом 15-летний парень (2004 года рождения) на скутере «Сузуки». Травмы получил водитель «Ямахи».

Пострадавший отписался в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» (судя по тому, что год рождения, указанный на его странице, совпадает с данными ГИБДД, а подписки свидетельствуют о проживании в Колпинском районе, это именно он). Он оптимистичен: «Норм я разложился. <...> Нога как пазлы, можно собирать». Также он отмечает, что собирается восстанавливать скутер.

Местные жители отмечают, что в этом районе подростки часто гоняют на мопедах, как правило, во дворах, но вряд ли ими ограничиваются.



